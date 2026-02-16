Nobel de la Paz Muhammad Yunus entregó el mando interino de Bangladesh

El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus puso fin este lunes a su mandato interino de 18 meses tras completar un proceso electoral que devuelve a Bangladesh a la política civil, después de una intensa revuelta juvenil que dejó aproximadamente 1.400 muertos.

"El país se libró de las garras de un monstruo", afirmó en su discurso de despedida al recordar la huida de la exmandataria Sheikh Hasina en agosto de 2024.

Yunus defendió que su gabinete rescató a la nación de una muerte clínica tras heredar una administración paralizada y un saqueo de 234.000 millones de dólares (unos 201.000 millones de pesos chilenos).

El arquitecto de los microcréditos deja hoy el poder con unas reservas de 34.000 millones de dólares (29.338 millones en moneda chilena) y un pacto comercial con Washington que reduce a la mitad los aranceles textiles.

Sin embargo, abandona el cargo entre críticas por haber recurrido a la misma mano dura que prometió erradicar, incluyendo la ilegalización del partido de la exmandataria, Liga Awami.

Uno de los puntos más controvertidos de su gestión ha sido la condena a muerte contra Hasina dictada por un tribunal reactivado bajo la autoridad moral del propio Nobel de la Paz.

"Hoy nadie tiene que presionar el botón de borrar por miedo a la policía", subrayó Yunus al celebrar la supuesta eliminación de las redes de detención secretas y la tortura sistemática.

A pesar de estas promesas, el gobierno técnico de Yunus tuvo que desplegar al Ejército para contener las protestas por un desempleo juvenil que el Nobel no logró solucionar en su mandato.

La antigua residencia oficial de la exprimera ministra se convertirá en un museo nacional para recordar el precio que pagó la juventud por recuperar la democracia en las calles de Daca.

La salida de Yunus permite que el opositor Tarique Rahman asuma este martes la jefatura del Gobierno como el primer hombre elegido en las urnas para este cargo en casi cuatro décadas, luego de

El premio Nobel se retira tras cumplir el encargo de celebrar elecciones, pero deja tras de sí una democracia tutelada y una sociedad dividida por los juicios sumarios contra sus rivales políticos.