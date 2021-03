En medio de las protestas, los militares birmanos desataron una matanza de civiles, incluidos niños

En un "día de deshonra", las autoridades militares de Birmania (Myanmar) desataron este sábado una matanza de decenas de civiles, incluidos tres niños, durante la brutal represión de las protestas "antijunta" en las que el número de fallecidos llegó a 91 personas, según el medio local Myanmar Now.

Se trata del día más sangriento desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero liderado por el jefe del Ejército y de la junta militar, Min Aung Hlaing, que hoy presidió un desfile castrense con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipiyidó.

Según el recuento de Myanmar Now, las muertes ocurrieron durante manifestaciones realizadas en unas 40 ciudades en regiones y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi y Kachin.

La cifra total de víctimas fatales, que hasta ayer llegaba a al menos 328, superaría ya los 400 fallecidos.

Pese a la represión con gases lacrimógenos y balines de goma y reales, miles de birmanos volvieron a desafiar a los militares y policías con escenas escalofriantes que se podían seguir casi en directo en las redes sociales.

Los soldados y la policía han cumplido con la amenaza que emitió la televisión y radio estatales: que dispararían a los manifestantes por la espalda y en la cabeza.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Esta mañana el jefe golpista de la junta militar, Min Aung Hlaing, presidió el desfile en Naipyidó, para conmemorar el Día de la Fuerzas Armadas, aunque muchos manifestantes hablan del "día contra la dictadura militar" y "día de deshonra".

El general golpista aseguro que su misión es "defender la democracia" y prometió celebrar elecciones sin precisar una fecha concreta.

The junta's forces were killing and torturing civilians in the town of Kalay in Sagaing Region in Upper Myanmar today on March 27. Dozens have been killed on this day across the country. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/6WLvS6J2Vu