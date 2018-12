Tsunami en Indonesia suma más de 40 muertos y casi 600 heridos

Al menos 43 personas han muerto, 584 han resultado heridas y dos han sido dadas por desaparecidas como consecuencia de un tsunami registrado este sábado en el estrecho de Sonda, que separa las islas indonesias de Sumatra y Java.

"Datos temporales sobre el impacto del tsunami en el estrecho de Sonda: 43 personas murieron, 584 resultaron heridas y dos personas desaparecieron", informó el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, en un comunicado.

"Las pérdidas físicas incluyeron 430 viviendas muy dañadas, 9 hoteles muy dañados, 10 embarcaciones muy dañadas y docenas dañadas", añadió Sutopo.

El tsunami afectó especialmente al distrito de Pandenglang, donde hubo 33 muertos y 491 heridos, así como graves daños en 400 casas, nueve hoteles y las citadas diez embarcaciones.

Las áreas afectadas en Pandeglang son poblaciones y zonas turísticas a lo largo de la costa, como las playas de Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Penimbang y Carita, según la BNPB.

En el distrito de Lampung del Sur se contabilizan ya siete muertos, 89 heridos y 30 casas muy dañadas; y el distrito de Serang completa la lista de víctimas con tres muertos, cuatro heridos y los dos desaparecidos.

Las autoridades creen que las datos de víctimas y daños aumentarán más.

La catástrofe ocurrió en la noche del sábado, por lo que sorprendió a muchos habitantes, como los que estaban celebrando una fiesta frente al mar y el tsunami se llevó el estrado con la orquesta y las mesas adyacentes.

En Anyer, localidad costera de Java situada a uno 100 kilómetros al oeste de Yakarta, no hubo forma de avisar a la población porque no tenían sistema de alerta de tsunami originados por actividad volcánica.

"El sistema de alerta temprana que tenemos sirve para actividad tectónica más que volcánica", declaró Rahmat Triyono, experto de la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia (BMKG, sigla en indonesio), en rueda de prensa citada por el medio Detik.

El portavoz de la BNPB indicó que necesitan investigar la causa del tsunami, aunque señaló que lo más probable es que haya sido originado por un deslizamiento de tierra submarino producido por la erupción del volcán Anak Krakatau y marejadas debido a la luna llena.

Al parecer, la combinación de ambas cosas motivó un tsunami repentino que golpeó la costa.

#Update: Footage of the Volcano erupting in #Indonesia and causing an 4.2M earthquake and causing an #Tsunami hitting the shores of the Islands. pic.twitter.com/8D5eJnSrzn