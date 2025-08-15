Más de 170 muertos por intensas lluvias en Pakistán

Un helicóptero de rescate se estrelló este viernes en el norte de Pakistán, provocando la muerte de al menos cinco personas, incluidos dos pilotos, mientras que el número de fallecidos por incidentes relacionados con las lluvias alcanzó los 173 en las últimas 24 horas, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA).

El ministro jefe de la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Ali Amin Gandapur, explicó que el accidente del helicóptero MI-17 se produjo debido al mal tiempo en la zona de Pindialai, en el distrito de Mohmand de esa provincia, cuando realizaba operaciones de rescate en áreas afectadas por las intensas lluvias.

Según la NDMA, la provincia de KP concentró la mayor parte de las víctimas, con 155 muertos en diversas incidencias causadas por lluvias, inundaciones repentinas, aludes, deslizamientos y rayos. Entre ellos se contabilizan 128 hombres, 9 mujeres y 13 niños. Además, decenas de personas resultaron heridas y varias permanecen desaparecidas.

"Durante las últimas 24 horas, 150 personas han muerto en KP debido a diversos incidentes causados por fuertes lluvias, inundaciones repentinas, aludes, deslizamientos de tierra y rayos", señaló la NDMA en un comunicado.

Las 150 víctimas no incluyen a los cinco fallecidos en el accidente del helicóptero.

Las lluvias e inundaciones también afectaron a las regiones de Gilgit-Baltistán (GB) y de la Cachemira administrada por Pakistán. En GB, 10 personas murieron y se destruyeron puentes y viviendas, mientras que en Cachemira fallecieron ocho personas, seis de ellas miembros de la misma familia, según autoridades locales.

"Ocho personas murieron y dos resultaron heridas en Ghizar, mientras que dos hermanos fallecieron y dos más, incluido un niño, resultaron heridos en el distrito de Diamer", dijo Faizullah Faraq, portavoz del gobierno de GB, a EFE.

La NDMA señaló que el Gobierno provincial, el Ejército, administraciones locales, el servicio de rescate 1122 y voluntarios participan en operaciones de ayuda en las zonas afectadas.

El Gobierno provincial añadió que se ha declarado un día de duelo el sábado y que la bandera nacional ondeará a media asta en la provincia.

Cada año, las lluvias del monzón provocan la muerte de cientos de personas en Pakistán. Según la NDMA, más de 400 personas han fallecido en incidentes relacionados con la lluvia durante la actual temporada de monzones, que generalmente se extiende hasta septiembre.

En 2022, unas lluvias monzónicas sin precedentes provocaron la muerte de más de 1.700 personas y causaron pérdidas económicas superiores a 30.000 millones de dólares en el país del sur de Asia.