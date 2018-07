Experto: Rescate de niños en Tailandia "se ve complejo, pero no imposible"

El enfermero técnico en sumersión Patricio Roblero, que participó en el salvataje de los 33 mineros de Atacama, sostuvo en Una Nueva Mañana, de Cooperativa, que el rescate de los 12 niños y su profesor atrapados en una cueva en Tailandia "se ve complejo, pero no imposible".

Los 12 niños y su profesor de fútbol están atrapados desde el 23 de junio pasado en una cueva que se inundó producto de las lluvias monzónicas, por lo que los equipos de rescate están evaluando el descenso de los niveles de agua para iniciar el operativo, el que aún se desconoce cuándo comenzará.

Roblero planteó que el rescate de estos niños "se ve complejo, pero no imposible, porque la actividad de buceo es bastante sensible con respecto a poder enseñarle a niños de esa edad, sin embargo, acá en Chile, puedes sacar una licencia de buceo a los 15 años. Yo he podido enseñarle a niños de nueve años a bucear en un lugar controlado, en una piscina".

El experto añadió que "donde ellos están es un poquito complicado, más que nada por el tema del pánico, porque ellos van a bucear en aguas turbias, donde tienen cero posibilidad de visibilidad. Eso, posiblemente, a una persona le puede producir pánico lo que podría llegar a producir una enfermedad o un accidente de buceo, por ejemplo".

Roblero explicó que "hay varios cursos de acción, uno sería sacarlos con equipos de buceo, el otro es esperar que llegue septiembre u octubre, porque ellos están comunicados y tienen alimentación, están siendo controlados por enfermeros y médicos. Tengo entendido que tienen una línea muy parecida a la que tuvimos acá en Chile (Mina San José)".

"Yo creo que finalmente van a terminar haciendo este rescate con los chicos buceando. Lo que ellos quieren hacer es sacar primero a los niños más sanos y luego los con más problemas, porque si yo saco a los chicos que están con mayores problemas ahora puede que me lleve más tiempo y se empeoren los otros y puedan morir adentro. Es lo mismo que se hizo acá en Chile", remarcó.

Roblero expuso también que "hay un factor sicológico que en este minuto está, por lo que veo en las noticias, bastante positivo, tanto de las familias como de los chicos que están ahí, porque los chicos lo pueden tomar hasta como un juego, lo ven -dentro de todo- como una aventura. En este minuto ellos deben saber que todo el mundo está pendiente de ellos. Físicamente veo bastante positiva su actitud".

El experto precisó que "podrían jugar en contra las condiciones naturales, que aumente el caudal, que aumenten las lluvias, que aumente la profundidad, que disminuyan las condiciones de aire dentro de la cueva".