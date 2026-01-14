Grúa cayó sobre un tren en Tailandia: Al menos 29 muertos y 67 heridos

Al menos 29 personas murieron y 67 resultaron heridas como consecuencia de la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros que viajaba entre Bangkok y el noreste de Tailandia.

El siniestro se produjo en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming cayó sobre el tren en movimiento, provocando -según el Gobierno provincial- su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

Un total de 171 personas viajaban a bordo del tren en el momento del accidente, según las últimas cifras oficiales, que horas antes apuntaban a 195 pasajeros: se explicó que 208 viajaban al comienzo de la ruta, pero fueron bajando en distintas paradas antes del suceso.

Imágenes del siniestro, ocurrido en la localidad de Ban Thanon Kho (a unos 250 kilómetros de Bangkok) muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó lo ocurrido a "deficiencias de seguridad" y consideró que se pudo deber a "deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas", recogió la cadena pública Thai PBS.