Taiwán niega que vaya a rendirse en caso de "invasión militar" de China

Si China inicia una invasión militar a gran escala de Taiwán, "cualquier afirmación de que el Gobierno se ha rendido o de que la nación ha sido derrotada es falsa", aseguró este sábado el presidente taiwanés, William Lai, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

"Como comandante en jefe de las fuerzas armadas de la República de China (nombre de la entidad que gobierna la isla), quiero decir a mis conciudadanos y a la comunidad internacional que esta es la posición de Taiwán: estamos decididos a defender la libertad y la democracia y un Taiwán sostenible", aseveró el mandatario en la inauguración de un foro al que asistieron representantes diplomáticos de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Durante su intervención, Lai subrayó que las preparaciones de los "agresores autoritarios" no son más que "ensayos para la expansión militar y para alterar el orden mundial", mientras que las preparaciones de Taiwán "son entrenamientos para preservar el statu quo" en el Estrecho.

"La razón por la que enfrentamos amenazas no es por algo que hayamos hecho o dicho, sino porque defendemos con orgullo nuestro modo de vida libre y democrático, lo cual resulta intolerable para las ambiciones de los agresores autoritarios", apuntó el líder taiwanés en una referencia velada a China.

"La paz no puede depender de la buena voluntad de los agresores. Para evitar la guerra y defender la paz debemos construir capacidades de defensa y resiliencia social mediante una preparación constante", agregó Lai, quien anunció el mes pasado su intención de elevar el gasto en Defensa de la isla hasta representar el 5% de su producto interior bruto (PIB) en 2030.

Estas declaraciones se producen a menos de un mes de que Taiwán conmemore el Día Nacional de la República de China, un evento que el año pasado fue seguido de unas grandes maniobras militares alrededor de la isla por parte de Pekín.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China y destaca como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.