Colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz fue asesinado en Bolivia

La muerte a tiros de Mauricio Aramayo, colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira y exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), ha generado consternación en Bolivia, mientras que el Gobierno vincula el crimen con unas presuntas amenazas que Aramayo recibió por negarse a participar en hechos de corrupción.

El asesinato ocurrió la noche del jueves en pleno centro de la ciudad de Tarija (sur). Aramayo circulaba en su vehículo cuando una motocicleta se aproximó y sus ocupantes abrieron fuego al interior del automóvil.

El vehículo quedó varado sobre el camellón tras el ataque perpetrado por sujetos encapuchados que se dieron a la fuga.

Aún con vida, Aramayo fue auxiliado y trasladado de emergencia en una ambulancia, pero falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas, de acuerdo con el informe policial.

La Policía de Bolivia activó el denominado "Plan Z" y desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables.

La vocera presidencial, Carla Faval, expresó la posición del Gobierno en un mensaje en redes sociales en el que vinculó el asesinato con amenazas previas recibidas por Aramayo durante su desempeño en el Senasag. Según señaló Faval, la víctima se habría negado a aceptar una coima.

"Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag", escribió Faval.

La portavoz destacó además la trayectoria de Aramayo como servidor público y afirmó que este defendió la legalidad aun después de recibir amenazas". Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida", añadió, y expresó su solidaridad con la familia y el compromiso de que el crimen no quede impune.

Aramayo mantuvo una relación política cercana con el presidente Rodrigo Paz Pereira durante las elecciones generales de 2025 en las cuales fue coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la primera como en la segunda vuelta.

Posteriormente fue designado director departamental del Senasag, cargo al que renunció semanas después para habilitarse como candidato en las elecciones regionales que se realizarán en marzo.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó el asesinato y dispuso de oficio la apertura de una investigación para esclarecer las causas del crimen e identificar a los autores.