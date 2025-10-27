Rodrigo Paz fue proclamado oficialmente presidente electo de Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia entregó este lunes los resultados finales de la segunda vuelta presidencial realizada el 19 de octubre y proclamó oficialmente como ganador al binomio liderado por el centrista Rodrigo Paz Pereira.

La Sala Plena del TSE aprobó en una sesión pública el cómputo oficial en las nueve regiones bolivianas y en el exterior, que reflejó que el Partido Demócrata Cristiano PDC) de Paz obtuvo 3.519.534 votos válidos (el 54,96% de la votación) y la alianza Libre, del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, logró 2.884.661 votos (el 45,04%).

"Los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos válidos en segunda vuelta electoral y que, por lo tanto, resultaron electos como presidente y vicepresidente son los siguientes ciudadanos: Rodrigo Paz Pereira, presidente; Edman Lara Montaño, vicepresidente", precisó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

Los vocales presentes aprobaron a continuación los resultados del cómputo oficial y firmaron el acta correspondiente, "con lo cual, queda cerrado el proceso electoral 2025", dijo el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.

El acto se realizó en La Paz en presencia de representantes diplomáticos, observadores electorales y delegados de los partidos.

El presidente del país, Luis Arce, exmandatarios, políticos opositores, el mismo Quiroga y varios Gobiernos del continente -incluido el chileno- y de Europa felicitaron por el triunfo a Paz, quien tomará juramento el próximo 8 de noviembre.

Transición

Dentro de la transición, este lunes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, recibió al equipo de transición del Gobierno electo y entregó a su delegada, Carla Faval, la información correspondiente a esa cartera de Estado.

Paz prevé viajar mañana, martes, a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales con sede en el país norteamericano para asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, dos de los principales problemas actuales que vive el país.

El TSE entregará este miércoles las credenciales a los diputados y senadores electos en agosto y hará lo propio con el presidente y vicepresidente la próxima semana, días antes de la investidura.