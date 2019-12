Evo Morales planifica campaña electoral del MAS desde Argentina

El ex presidente boliviano Evo Morales se reunió en Argentina con integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para empezar a preparar la campaña de cara a las nuevas elecciones que se celebrarán en Bolivia.

Tras "un mes del golpe de Estado en Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña", dijo Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Morales, que llegó a Argentina el pasado jueves y solicitó el refugio al nuevo Gobierno del peronista Alberto Fernández, fue designado por el MAS como jefe de campaña de las elecciones que ha convocado el ejecutivo interino boliviano de Jeanine Áñez, aún sin fecha definida.

Las fallidas elecciones

Bolivia celebró elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre, unos comicios en los que Morales salió electo por cuarta vez como mandatario al imponerse en primera vuelta por un margen superior a los diez puntos -según el recuento oficial- sobre su principal rival, el expresidente Carlos Mesa.

Pero el resultado fue cuestionado por la oposición, que denunció fraude electoral, al tiempo que la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que en los comicios hubo "graves irregularidades".

En medio de una severa crisis política y social, Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre, un día después de su renuncia a la Presidencia bajo presión de las Fuerzas Armadas, y viajó a México en condición de asilado.

El pasado jueves decidió trasladarse a Buenos Aires, donde pidió refugio al Gobierno de Alberto Fernández, que asumió la Presidencia argentina el martes pasado.

Junto a Morales, también se encuentran en Argentina, y han solicitado refugio, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, el ex canciller Diego Pary y el ex embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Sacha Llorenti.