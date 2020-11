Miles de boliviano celebraron el regreso triunfal de Evo Morales. El ex presidente regresó este miércoles a la localidad de Chimoré, el sitio exacto en donde un año antes partió del país andino en un avión de la Fuerza Aérea de México, tras el golpe de Estado que lo obligó a exiliarse en México y luego en Argentina. "No soy vengativo, no vengo a vengarme con nadie, solo quiero decirles que me dejen trabajar. Somos trabajadores; justicia a manos de la justicia, políticamente jamás vamos a vengarnos, nuestra tarea es integrar a los pueblos ", dijo Morales en medio del ambiente de fiesta que alabó su retorno.

LEER ARTICULO COMPLETO