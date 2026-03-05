Seguidores de Evo Morales incrementan vigilias en el centro de Bolivia ante temor de detención

Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, incrementaron este jueves las vigilias en el bastión político y sindical del exmandatario en el centro del país, ante el temor de que sea detenido dentro de un supuesto plan gubernamental denunciado por el también dirigente cocalero.

La radio cocalera Kawsachun Coca (RKC) reportó que se instalaron más vigilias en distintos puntos del Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca situada en la región central de Cochabamba, donde Morales (2006-2019) permanece protegido desde octubre de 2024 por una orden de captura vigente en su contra.

Estas vigilias coinciden con el inicio de las tareas de destrucción y "racionalización" de cultivos ilegales de hoja de coca en el país, inauguradas en un acto en el municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, con la participación de autoridades del área de seguridad.

"Desde medianoche hemos instalado vigilias pacíficas en todo el trayecto de la carretera dentro del Trópico de Cochabamba", dijo a la RKC la dirigente cocalera Wilma Colque.

Según Colque, el Gobierno tiene en marcha el llamado 'Plan Z' para "realizar montajes y poder detener" a dirigentes afines a Morales y, de esa forma, "inculpar" al exmandatario en casos de narcotráfico para detenerlo.

"Las organizaciones sociales no vamos a permitir ninguna intervención militar ni policial ni la ejecución del denominado plan Z del Gobierno, que pretende aprehender de manera ilegal al hermano Evo Morales", declaró por su parte el también dirigente cocalero Isidro Auca, según la radio cocalera.

El mismo Morales denunció esta jornada, en un programa en esa radio, que supuestamente el Gobierno de Rodrigo Paz llevó "agentes de inteligencia" al Trópico "para montar" casos de narcotráfico dentro de lo que llamó una 'Operación Z'.

"Los militares y policías saben de qué estoy hablando cuando hablo de 'Operación Z'", manifestó el expresidente y aseguró, sin ofrecer pruebas, que hay una instrucción desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para "hacer montajes sembrados" para "implicar" a dirigentes en casos de narcotráfico y "salpicarle" de esa forma.

Morales y sus seguidores han denunciado varias veces supuestos planes de los Gobiernos de Luis Arce (2020-2025) y de Paz para detener al exmandatario, que no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, por una investigación por presunta trata agravada de personas en su contra.

En ese proceso, el político está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde entonces, los sectores afines al exgobernante están atrincherados allí con palos, piedras y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó que sigue vigente.

La acusación formal contra el expresidente fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso.

Hace dos semanas, la Policía de Bolivia afirmó que ejecutará "en el momento, modo y lugar oportunos" la orden de captura contra el expresidente.