Bolivia: Paz viajará a cumbre de Trump en vuelo comercial tras falla en avión presidencial

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, viajará en un vuelo comercial a la cumbre "Escudo de las Américas" -en la que también participará José Antonio Kast- convocada por su par estadounidense, Donald Trump, después de que se identificaran "fallas inusuales" en el avión presidencial.

La oficina del jefe de Estado señaló que el desperfecto se registró durante un "vuelo doméstico", lo que motivó un aterrizaje preventivo en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Por ello, se postergó el vuelo de Paz a Miami para este viernes, cuyo "desplazamiento se realizará en una línea aérea comercial, con el fin de mantener la agenda internacional prevista".

El presidente boliviano señaló, antes de conocerse del desperfecto, que el viaje a EE.UU. será una "gran oportunidad para reabrir mercados con Bolivia". Asimismo, confirmó que llegará a Chile el próximo 11 de marzo a la investidura de José Antonio Kast.