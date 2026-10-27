Brasil: Expresidenta Dilma Rousseff será indemnizada tras sufrir torturas durante la dictadura

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff recibirá una indemnización de 17.500 reales mensuales (algo más de 3.000 dólares) como compensación por la persecución política que sufrió durante la dictadura militar, informaron este martes fuentes oficiales.

La exmandataria fue arrestada en 1970 por participar en una organización de resistencia al régimen militar que dominó Brasil entre 1964 y 1985, tras lo que sufrió torturas y permaneció casi tres años en prisión.

Tras una decisión de la justicia, que reconoció que Rousseff fue perseguida e imposibilitada de trabajar desde el día de su arresto hasta el 21 de octubre de 1997, el Estado deberá indemnizarla mensualmente tomando como referencia el salario medio correspondiente al puesto que ocupaba antes de ser detenida, según informó este martes el Diario Oficial.

La expresidenta brasileña trabajaba como economista en la Fundación de Economía y Estadística de Río Grande del Sur (FEE), por lo que el importe se fijó en 17.500 reales mensuales (algo más de 3.200 dólares o unos 3.000 euros).

Al reconocer todos los años en los que Rousseff no pudo percibir su salario, el Diario Oficial brasileño indica que el total indemnizatorio alcanzará -descontando las compensaciones que ya haya recibido- los 6,6 millones de reales (cerca de 1.125.000 dólares).

Dilma Rousseff fue una activa opositora a la dictadura, llegando a formar parte del grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares.

En 1999, se afilió al Partido de los Trabajadores y cuatro años después fue nombrada ministra por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Precisamente Lula fue quien le cedió la banda presidencial en enero de 2011 después de que Rousseff ganara las elecciones con el 56,01% de los sufragios y se convirtiera en la primera presidenta de la historia de Brasil.