Cómputo en Brasil al 60% escrutado: Lula, 50,5% | Bolsonaro, 49,5%

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera el recuento de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con el 50,55% de los votos, frente al 49,45% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 60% de las urnas escrutadas.

El candidato que obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

El escrutinio volvió a avanzar a las 19.00 hora local, después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.