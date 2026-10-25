Cómputo en Brasil al 60% escrutado: Lula, 50,5% | Bolsonaro, 49,5%
El actual presidente lidera la segunda vuelta de las elecciones.
Quien obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia brasileña a inicios de enero.
El actual presidente lidera la segunda vuelta de las elecciones.
Quien obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia brasileña a inicios de enero.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera el recuento de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con el 50,55% de los votos, frente al 49,45% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 60% de las urnas escrutadas.
El candidato que obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.
El escrutinio volvió a avanzar a las 19.00 hora local, después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.