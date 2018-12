Bolsonaro designó a su último ministro y completó su gabinete

El recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy domingo a su futuro ministro de Medio Ambiente al abogado Ricardo Salles, con lo que completó su gabinete, que tendrá en total 22 miembros frente a los 29 del Gobierno de Michel Temer.

Bolsonaro, como es usual, informó de su decisión a través de las redes sociales, por las que se comunica a diario con sus seguidores, y terminó así la conformación del gabinete que le acompañará en el Gobierno.

Salles, de 43 años, está vinculado al grupo Endireita Brasil, una organización civil que promueve valores ultraconservadores como los que defiende el capitán de la reserva del Ejército que gobernará al país a partir del próximo 1 de enero.

El futuro ministro de Medio Ambiente no es ajeno a ese sector, pues ya ocupó la secretaría de esa área en el gobierno regional del estado de Sao Paulo, durante la gestión del ex gobernador y también ex candidato presidencial socialdemócrata, Geraldo Alckmin.

La cartera de Medio Ambiente fue objeto de polémicas durante las últimas semanas, pues el presidente electo había pensado que sería eliminada, pero luego volvió a atrás y decidió mantenerla.

Comunico a indicação do Sr. Ricardo de Aquino Salles para estar à frente do futuro Ministério do Meio Ambiente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 9 de diciembre de 2018

El Acuerdo de Paris

Ese sector también ha sido objeto de críticas del presidente electo, quien llegó a barajar la idea de que Brasil abandone el Pacto de París contra el Cambio Climático al considerar que algunas de sus cláusulas pudieran atentar contra la "soberanía nacional", aunque luego aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva.

Bolsonaro, líder de la emergente ultraderecha brasileña, había anunciado su intención de reducir el número de ministerios de los actuales 29 a unos 15, pero finalmente ha establecido que serán 22.

Esa decisión se enmarca en su concepción de "Estado mínimo" y apunta a reforzar una fuerte reducción del gasto, con la que aspira a contener el crónico déficit fiscal brasileño.