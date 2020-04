Brasil: Ex ministro Moro alertó sobre una campaña de noticias falsas en su contra

El ex ministro Sergio Moro alertó este domingo sobre una campaña de noticias falsas para "descalificarlo", dos días después de haber presentado su renuncia como titular de Justicia al alegar injerencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en investigaciones del Poder Judicial.

"He visto una campaña de fake News en las redes sociales y en grupos de whatsapp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por eso antes y después de la (operación) Lava Jato", aseguró el ex magistrado en sus redes sociales.

"Verdad encima de todos. Hacer lo correcto por encima de todos", agregó, en una referencia al lema empleado por Bolsonaro: "Brasil encima de todo, Dios encima de todos".

Tenho visto uma campanha de fake News nas redes sociais e em grupos de whatsapp para me desqualificar. Não me preocupo; já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos — Sergio Moro (@SF_Moro) April 26, 2020

Moro, quien como juez dirigió la mayor operación contra la corrupción en Brasil, presentó el viernes su dimisión tras la decisión de Bolsonaro de destituir al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, lo que fue visto como una "interferencia política".

El ex juez, quien ganó fama mundial por condenar a prisión al ex presidente Lula da Silva, insinuó que el gobernante pretende poner al frente de la Policía Federal "una persona" que le responda directamente e informe sobre la marcha de investigaciones, sobre las cuales no abundó pero que se cree que pueden llegar al entorno familiar de Bolsonaro.

Hijo de Bolsonaro acusado de manejar red de fake news

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario Folha de Sao Paulo, uno de los más importantes de Brasil, la Policía Federal identificó al concejal Carlos Bolsonaro como uno de los miembros clave de una red criminal de "fake news" que difunde calumnias contra diversas autoridades, una información que fue calificada de "basura" por el hijo del presidente.

Según medios locales, Carlos Bolsonaro, de 37 años, sería amigo de Alexandre Ramagem, el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia y uno de los posibles sustitutos de Valeixo al frente de la Policía Federal.

Al ser cuestionado en las redes sociales sobre la relación de Ramagem con Carlos Bolsonaro, el presidente brasileño respondió: "¿Cuál es el problema? Antes de conocer a mis hijos, yo conocí a Ramagem. ¿Por eso debe ser vetado? ¿Debo elegir a alguien qué sea amigo de quién?", cuestionó.

Ramagem ganó la confianza de Bolsonaro al comandar durante la campaña electoral de 2018 su seguridad tras sufrir una puñalada durante un acto político en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

Los anuncios de Bolsonaro

Además del director de la Policía Federal, Bolsonaro debe anunciar también en las próximas horas o días al sustituto de Moro, quien pasó de ser el ministro estrella del Gobierno a uno de sus principales detractores.

De acuerdo con medios locales, el gobernante podría designar como nuevo titular de Justicia a Jorge Oliveira, quien actualmente ocupa la Secretaría General de la Presidencia y es un aliado de su estrecha confianza