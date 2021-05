"Ayúdenme": Adolescente escribió carta acusando maltratos de su padre por ser gay

Un adolescente de 14 años envió una carta a sus vecinos, en Goiás, Brasil, que no dejó a nadie indiferente: contó que su padre lo golpeaba por ser homosexual.

"¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Yo lo siento. Duele mucho. Ayúdenme, por favor. No lo puedo soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida", se leía en el texto del joven.

Indignados, los residentes del barrio lograron grabar una de las agresiones y, con esa evidencia, denunciaron el caso a la policía, que detuvo al papá.

Según informó G1, el arrestado negó que sus maltratos se debieran a que su hijo sea gay. "Dice que no le importa, que lo aceptó y que ya conversó con el adolescente, pero que lo pilló mirando videos pornográficos en su celular y no controló su enfado", afirmó la policía local.

El audio grabado por los vecinos indica otra cosa, pues se escucharon gritos, golpes y amenazas del hombre a su hijo: "Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré".

El caso está siendo investigado y, si bien el padre quedó libre, su hijo fue alejado de él y está recibiendo ayuda sicológica.