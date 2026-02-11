Brasil: Cayó grupo que compartía videos de violaciones a mujeres sedadas

La Policía Federal de Brasil comenzó este miércoles un operativo para golpear el brazo local de una red transnacional dedicada a la difusión de videos de abusos sexuales cometidos contra mujeres sedadas, en la que participaban al menos siete brasileños.

La investigación, que comenzó en 2025 gracias a la cooperación internacional vía Europol, involucró a más de 20 países y permitió identificar una red global que compartía material de abusos sexuales contra mujeres en estado de sedación.

La Policía Federal brasileña investiga a siete locales involucrados en estos crímenes, quienes, según las pruebas que constan en la investigación, utilizaban aplicaciones de mensajería para discutir el uso de medicamentos sedantes.

De acuerdo a información oficial, "demostraban conocimientos técnicos sobre marcas comerciales y los efectos adversos de dichas sustancias".

En los operativos de este miércoles se incautaron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y computadoras que serán analizados.

Según el comunicado oficial, los agentes procedieron con la ejecución de tres órdenes de detención temporal y siete órdenes de registro en cinco estados del país: São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pará y Bahía.

Los investigados podrían enfrentar cargos por violación de personas vulnerables y difusión de escenas de violación.