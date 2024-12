Colisión múltiple dejó al menos 38 víctimas fatales en Brasil

Al menos 38 personas murieron la madrugada de este sábado en un aparatoso accidente que involucró a un bus, un camión y otro vehículo en el estado de Minas Gerais, en Brasil, informaron las fuerzas de seguridad.

En un principio, los bomberos habían informado de 22 muertos, cifra que aumentó a lo largo del día a medida que avanzaban los trabajos de rescate de los cuerpos, algunos de los cuales se encontraban "carbonizados y presos entre los hierros".

La Policía Federal de Carreteras explicó, a su vez, que el número de víctimas es "preliminar", porque el incendio en el vehículo -desencadenado por el accidente- dificultaba las labores de identificación.

El conductor del autobús, en el que primero se estimó que viajaban unos 45 pasajeros, perdió el control en un tramo de la autopista BR-116 a la altura del municipio de Teófilo Otoni, una zona rural.

Según la versión de la Policía Federal de Carreteras, esto sucedió después de que un "gran bloque de granito" cayera desde un camión que pasaba por allí en ese momento y golpeara el bus, que se incendió y terminó totalmente destruido.

A continuación, otro vehículo que iba detrás chocó con el camión de granito, aunque sus tres pasajeros sobrevivieron con "lesiones graves".

Otros 13 sobrevivientes del bus fueron llevados a hospitales de los alrededores para ser atendidos, de acuerdo con los bomberos.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…