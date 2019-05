Unos 1.000 detenidos por sospechas de homicidio y femicidio en Brasil

Cerca de mil personas acusadas por homicidio y feminicidio, entre ellas 31 menores de edad, fueron detenidas este martes en una megaoperación desplegada en 22 de los 27 estados de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La segunda fase de la denominada "Operación Cronos" resultó en el arresto de 912 personas investigadas por homicidio y de otras 56 por feminicidio, según señaló el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en un comunicado.

El principal objetivo de la acción fue hacer efectivos mandatos de prisión expedidos por la Justicia brasileña que pesaban contra los sospechosos.

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo en sus redes sociales que con esta operación "gana la población de bien", en línea con su visión de "mano dura" contra la criminalidad en el país.

Divulgado o resultado da Operação Cronos II, realizada hoje em todo o Brasil, que contou com apoio do MJSP via Seopi. Cumpridos 968 mandados de prisão e apreensão relacionados a crimes contra a vida. Parabéns Polícia civil e CONCPC pelo belo trabalho! A população agradece. 👍🏻