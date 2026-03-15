Canadá: Carney cumplió un año como primer ministro marcado por el conflicto con Trump

Mark Carney cumplió un año como primer ministro de Canadá, periodo marcado por el constante enfrentamiento con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que ha provocado que Ottawa acelere una política de desconexión con quien hasta ahora había sido su principal aliado económico, militar y social.

Carney, un economista sin experiencia política que había dirigido el Banco de Canadá (2008-2013) y el Banco de Inglaterra (2013-2020), llegó a Rideau Hall, la residencia oficial del primer ministro canadiense, en un momento especialmente delicado para Canadá y para el gobernante Partido Liberal.

Para Canadá porque Trump inició su segunda presidencia imponiendo aranceles del 25 % al acero y al aluminio canadienses, entre otros productos, al mismo tiempo que amenazaba con anexar Canadá utilizando la fuerza económica de Estados Unidos.

Y delicada para el Partido Liberal porque su antecesor en el cargo, Justin Trudeau, había dimitido tras dejar a los liberales en el fondo de las encuestas de opinión, con una gran parte de la población desencantada por el elevado coste de la vida y las altas tasas de migración.

Doce meses después, aunque para muchos canadienses la situación económica no ha mejorado, la mayoría del público considera que Carney es el mejor primer ministro que el país puede tener en las presentes circunstancias.

Popularidad en las encuestas

Una encuesta dada a conocer el 10 de marzo señaló que el 50 % de los canadienses tienen una imagen positiva de su primer ministro, 17 puntos más que en enero de 2025, mientras que para un 30 % es negativa. Además, un 52 % aprueba la labor del Gobierno de Carney en estos pasados 12 meses.

Una labor que se ha centrado en intentar establecer la paz arancelaria con Trump, en la eliminación de las barreras comerciales que existen en el interior de Canadá entre las distintas provincias y en la búsqueda de nuevos socios económicos en el panorama internacional.

En este sentido, Carney ha realizado 26 viajes al extranjero y ha pasado 68 días, alrededor del 20 % del tiempo que lleva de primer ministro, fuera de Canadá reforzando las relaciones con socios existentes, como la Unión Europea (UE) o el Reino Unido, o con países con los que mantenía hasta ahora relaciones más tensas, como China y la India.

Es en el escenario internacional donde, quizás, Carney más ha brillado, especialmente por el discurso que pronunció en el Foro de Davos, en enero de este año, una declaración de estrategia geopolítica y económica que resumió la política de desconexión canadiense respecto a Estados Unidos, aunque sin nombrar en ningún momento al país vecino ni a Trump.

Carney afirmó que el orden internacional liberal posterior a la Guerra Fría está terminando y que los países deben adaptarse a una era de rivalidad económica y política. El líder canadiense animó a la comunidad internacional a asumir la nueva realidad, rechazar la nostalgia y poner en práctica políticas para fortalecer alianzas, diversificar el comercio y reforzar la economía mundial.

"Sabemos que el viejo orden no va a regresar. No deberíamos llorarlo. La nostalgia no es una estrategia", afirmó Carney para añadir: "Pero creemos que de la fractura podemos construir algo mejor, y más justo. Esta es la labor de las potencias medias, los países que tienen más que perder de un mundo de fortalezas y más que ganar en un mundo de cooperación genuina".

En Davos, el público reaccionó al discurso de Carney con un atronador aplauso. Los medios también reaccionaron de forma positiva a sus palabras, que calificaron entre las más influyentes del foro, a la vez que destacaban cómo elevó la popularidad del canadiense.