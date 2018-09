La nueva campaña del político más perdedor del mundo

No se da por vencido: a los 67 años, John C. Turmel vuelve a presentarse a una elección política por vez número 96. El eterno candidato canadiense está en el libro de Guinness como el más perdedor del mundo. Sólo no perdió una vez.

Ahora, Turmel busca un lugar en la cámara municipal de Brantford. ¿Se siente mal cuando pierde? "Para nada", dijo en su ciudad de 99.000 habitantes y ubicada al sur de Ontario.

Se presentó por primera vez en una elección en 1979 y su intención era legalizar el juego. Consiguió 193 votos, pero eso no lo desanimó. Tras casi 40 años, Turmel participó para cargos desde concejal municipal hasta primer ministro.

Casi siempre compitió como independiente. El resultado, indefectiblemente, terminaba en derrota para el bueno de Turmel, quien fue por más y abrazó otras causas, como legalizar también la prostitución y la marihuana.

Turmel acostumbra postular ideas liberales con otras "creencias" que desmienten a la ciencia, como asegurar que el cambio climático es un engaño. "El ingeniero", como es conocido, siempre pierde, pero no desiste, según informa The Guardian.