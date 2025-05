Mark Carney pidió a Trump que deje de referirse a Canadá como "el estado 51"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que le pidió a Donald Trump que deje de referirse a su país como "el estado número 51" de EE.UU.

Carney no quiso entrar en detalles sobre este intercambio durante la rueda de prensa que dio en la Embajada de Canadá en Washington tras la cita, y simplemente se limitó a confirmar que le había transmitido a Trump esa petición en el encuentro que mantuvieron más temprano.

Ambos sostuvieron este martes su primera reunión cara a cara para iniciar negociaciones que eliminen los aranceles impuestos por Estados Unidos a su vecino del norte, y establecer una nueva relación bilateral.

Durante la primera parte de dicha cita, celebrado en abierto para la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó que habría "impresionantes beneficios", como "impuestos más bajos" o un "ejército gratuito" para los canadienses si el país se uniera a EE.UU.

Durante la rueda de prensa posterior, celebrada en la embajada, el primer ministro canadiense dijo que "el presidente (Trump) ha dejado claro su deseo sobre ese tema desde hace ya bastante tiempo", pero que en la reunión mantenida él le insistió sobre "la diferencia entre un deseo y la realidad".

"He sido claro al respecto tanto en el Despacho Oval como lo he sido desde el principio en nombre de los canadienses: esto nunca va a pasar. Canadá no está en venta y nunca va a estar en venta", aseveró Carney.

Al ser preguntado por la respuesta de Trump, Carney simplemente dijo que presidente estadounidense "se mostró de acuerdo" con lo que él dijo, y que el neoyorquino entiende perfectamente que ambos vecinos están manteniendo ahora "una negociación entre dos naciones soberanas".