Policía canadiense: El incidente en Montreal fue una falsa alarma

La Policía canadiense aclaró que no se ha producido ningún secuestro masivo en la ciudad de Montreal y que la espectacular operación realizada este viernes en la sede de la compañía de software Ubisoft fue una falsa alarma.

Fuentes policiales confirmaron a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que la operación en la que participaron unidades tácticas de las fuerzas de seguridad, fue una falsa alarma causada por una llamada al teléfono de emergencia 911.

La Policía de Montreal respondió a las 13.30 hora local (15.30 hora chilena) con el envío de decenas de agentes, incluidos integrantes de las unidades tácticas de las fuerzas de seguridad, que acordonaron una amplia zona donde se encuentra el edificio de Ubisoft.

Imágenes tomadas desde helicópteros mostraban a decenas de personas que se habían refugiado en la azotea del edificio mientras que el periódico Montreal Gazette señalaba que un empleado de Ubisoft había comunicado que se había parapetado en una de las oficinas con un colega mientras la Policía registraba el edificio.

La cadena de televisión CTV dijo que otro empleado de la compañía de software había declarado que Ubisoft pidió a sus empleados en la oficina que se ocultaran y silenciaran sus teléfonos móviles.

El despliegue policial, las imágenes y las declaraciones de la persona en el interior del edificio provocó que varios medios especulasen con la posibilidad de que decenas de personas hubiesen sido secuestradas, aunque la Policía de Montreal nunca señaló las razones de la operación.

De forma paulatina, la Policía de Montreal evacuó en grupos a las personas que se encontraban en la sede de Ubisoft, que ocupan un edificio de seis plantas, y alrededor de las 16.00 hora local (18.00 hora chilena) anunció en Twitter que "no se ha identificado ninguna amenaza por ahora. Estamos evacuando el edificio".

La Policía también dijo que no se habían producido heridos.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T