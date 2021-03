Beijing relajará restricciones por Covid-19: Llevan un mes sin contagios

Autoridades chinas anunciaron que la ciudad de Beijing relajará las restricciones por el Covid-19 a partir de este martes, debido a que el gigante asiático no ha reportado nuevos contagios dentro de su territorio durante más de un mes, según informó hoy el Gobierno municipal.

Los ciudadanos que lleguen a Beijing provenientes de regiones con bajo riesgo no tendrán que realizarse pruebas de ácido nucleico con resultados negativos, además de que se reanudarán los servicios de taxis y de vehículos de transporte entre la capital china y otras ciudades del país, manifestó el vocero del Gobierno de la ciudad, Xu Hejian.

