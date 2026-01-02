China tilda de "discriminatorio" el llamado "arancel al carbono" de la UE y prometió contramedidas

El Gobierno chino calificó este jueves de "discriminatorio" e "injusto" el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE), conocido como el "arancel al carbono", y advirtió de que adoptará las "medidas necesarias" en respuesta.

Desde el 1 de enero, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones -como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad- deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

Tras un período transitorio entre 2023 y 2025 en el que solo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.

En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China acusó a Bruselas de "hacer caso omiso" a los "enormes logros" de Pekín en el desarrollo verde y bajo en carbono, estableciendo valores por defecto básicos "significativamente elevados" para la intensidad de las emisiones de carbono de los productos chinos.

"Esto no se ajusta al nivel real actual de China ni a sus tendencias de desarrollo futuras, y constituye un trato injusto y discriminatorio para la parte china", apuntó el vocero, y agregó que la activación del mecanismo vulnera los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Según Pekín, el bloque comunitario "ignora la responsabilidad histórica en las emisiones, las etapas de desarrollo nacional y los niveles tecnológicos", y, bajo la excusa de "prevenir la fuga de carbono", impulsa un "nuevo proteccionismo comercial, imponiendo sus propios estándares de carbono a los países en desarrollo".

En este contexto, el vocero instó a la UE a "respetar" las normas internacionales en materia de clima y comercio, "abandonar el unilateralismo y el proteccionismo", mantener los mercados abiertos y promover la "liberalización y facilitación del comercio y la inversión" en el ámbito verde.

"La parte china está dispuesta a avanzar en la misma dirección que la parte europea y a cooperar para afrontar los desafíos globales del cambio climático, pero adoptará con firmeza todas las medidas necesarias para responder a cualquier restricción comercial injusta y salvaguardar sus intereses de desarrollo", sentenció el portavoz.