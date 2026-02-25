Síguenos:
Tópicos: País | Ciudades | Santiago

Consejo aprobó que estatua de Baquedano vuelva a la plaza que lleva su nombre

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

La autorización del organismo que rige los monumentos nacionales fue unánime y dio luz verde para su reinstalación en las próximas semanas.

Consejo aprobó que estatua de Baquedano vuelva a la plaza que lleva su nombre
 Municipalidad de Providencia

La Municipalidad de Providencia estima que los trabajos de preparación para reinstalarla tomarán alrededor de 20 días.

Tras una extensa sesión durante la tarde de este miércoles, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió, de manera unánime, autorizar el retorno de la estatua al general Manuel Baquedano a la plaza del mismo nombre.

La Municipalidad de Providencia estima que los trabajos de preparación para su regreso tomarán alrededor de 20 días, por lo que la reinstalación tendría lugar casi a cinco años de que fuese retirada de la vía pública.

Bajo instrucción de las autoridades de la época, la estatua fue removida de la Plaza Italia el 12 de marzo de 2021, para restaurarla y protegerla del constante vandalismo del cual fue objeto a partir del estallido social de 2019.

El Municipio de Providencia aprobó su retorno a fines de enero pasado, pero el necesario visto bueno desde el Consejo de Monumentos demoró unas semanas más, porque solicitó más antecedentes sobre la seguridad de la estructura.

Más temprano, el alcalde Jaime Bellolio (UDI) -quien anteriormente acusó una dilación de ese organismo- aseguró haber respondido "absolutamente todos y cada uno de los requerimientos, y cuando nos pidieron algunos adicionales los volvimos a contestar en horas. La última vez que nos pidieron más datos fue este lunes, y en la tarde ya les habíamos contestado".

A lo largo de esta jornada, los consejeros discutieron aspectos técnicos relacionados con el soporte del plinto donde se ubicará la escultura, y la coordinación con el Ministerio de Defensa para asegurar una instalación segura.

Las + leídas
En portada