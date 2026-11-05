China condiciona más compras agrícolas a EE.UU. a la rebaja de aranceles

El gobierno de China afirmó que mantiene una "actitud abierta" a ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, pero condicionó ese aumento a la aplicación efectiva del acuerdo de reducción recíproca de aranceles alcanzado entre Pekín y Washington.

"China siempre ha mantenido una actitud abierta a ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, pero la condición previa es que se aplique el acuerdo de reducción recíproca de aranceles de 30.000 millones de dólares por cada parte", declaró una portavoz del ministerio chino de Comercio.

"Esperamos que Estados Unidos trabaje junto con China para crear condiciones más favorables para el comercio agrícola entre ambos países", afirmó la portavoz.

China y Estados Unidos acordaron en septiembre, durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, un marco de reducciones arancelarias recíprocas sobre mercancías valoradas en unos 30.000 millones de dólares por cada parte, entre ellas productos agrícolas estadounidenses.

Luego, el régimen chino confirmó que más del 90% de los productos incluidos quedarían exentos de los aranceles adicionales y pasarían a recibir el trato de nación más favorecida una vez completados los procedimientos internos.

Por otra parte, la Casa Blanca anunció en mayo que China se había comprometido a comprar al menos 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses a partir de 2026.