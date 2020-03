Hotel con aislados por coronavirus se derrumbó en China

Un hotel designado como lugar de aislamiento para personas que habían tenido contacto con contagiados de coronavirus se derrumbó en la ciudad de Quanzhou en China.

Según señala El País, alrededor de 70 personas quedaron atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, mientras que otras 26 personas han sido rescatadas.

Hasta el momento no hay detalles sobre los motivos que provocaron el colapso de la estructura.

En la localidad del incidente existen alrededor de 300 casos de Covid-19, mientras que otras 10.819 personas fueron puestas en observación al ser clasificados como presuntos contactos cercanos de los afectados en la zona.

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, said local authorities.



