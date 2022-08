Incendio destruyó el puente de madera más largo de China: Fue construido hace 900 años

Un incendio redujo a cenizas el puente Wan'an, construido hace 900 años durante la Dinastía Song (960-1127) y considerado el puente de madera más largo y antiguo de China, informaron medios locales.

El puente, situado en el condado de Pingnan de la provincia oriental de Fujian (sureste), se incendió el sábado por la noche por causas que aún se investigan, y su colapso no provocó víctimas, según recoge el diario Global Times.

"Creo que el origen del fuego fue humano, no a causa de un desastre natural, ya que la combustión espontánea de un puente sobre el agua es muy rara", afirmó al periódico Xu Yitao, experto en arquitectura antigua de la Universidad de Pekín.

El fuego estuvo activo unas diez horas, aunque la estructura de madera del puente colapsó durante los primeros veinte minutos del incendio.

La antigua infraestructura, también conocida como "Puente de la paz universal", medía casi cien metros de largo y según el académico, tenía un enorme valor cultural y arquitectónico, ya que ejemplificaba los conocimientos y técnicas ancestrales chinas en la arquitectura de la madera.

On the evening of August 6, a fire broke out on the Wan'an Bridge in Pingnan, Ningde, Fujian Province, the longest existing wooden arcade bridge in China, and the wooden bridge body burned down and collapsed! pic.twitter.com/qTNLCPsVN3