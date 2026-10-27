Por primera vez, en China hay más adultos mayores que menores de 15 años

La proporción de mayores de 65 años respecto a la población china en edad de trabajar superó en 2025 por primera vez a la de los menores de 15 años, según datos del Anuario Estadístico de China 2026.

China cerró 2025 con 223,65 millones de personas de 65 años o más, equivalentes al 15,9% de su población, frente a 212,76 millones de menores de entre 0 y 14 años, que representaban el 15,1%, según datos del anuario, recientemente publicado.

La denominada tasa de dependencia de los mayores, que mide la proporción de personas de 65 años o más respecto a la población de entre 15 y 64 años, alcanzó así el 23,1%, por encima del 22% correspondiente a los menores.

En conjunto, la tasa de dependencia demográfica se situó en el 45,1%, resultado de sumar ambos grupos respecto a la población considerada en edad laboral.

El cambio se produce tras años de rápido envejecimiento: la tasa de dependencia de los mayores era del 15% en 2016 y superó por primera vez el 20% en 2021 -cuando llegó al 20,8%-, hasta que alcanzó el 22,8% en 2024, apenas dos décimas por debajo de la correspondiente a los menores.

Natalidad en mínimos históricos pese a los incentivos a la crianza

El vuelco coincide con una prolongada caída de la natalidad. China registró 7,92 millones de nacimientos en 2025, nuevo mínimo histórico, después del repunte hasta 9,54 millones registrado en 2024, y encadenó su cuarto año consecutivo de reducción de la población.

A finales de 2025, el país contaba además con 323,38 millones de personas de 60 años o más, el 23% de sus habitantes, frente al 22% un año antes.

Las autoridades han respondido al cambio demográfico con medidas para fomentar los nacimientos y aliviar los costes de crianza, como un subsidio nacional para menores de tres años, al tiempo que amplían los servicios de atención a mayores y aplican desde 2025 un aumento gradual de la edad de jubilación.

Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado revertir las principales tendencias: los nacimientos se mantienen en niveles históricamente bajos y las autoridades prevén que hacia 2035 más de 400 millones de personas tendrán 60 años o más, lo que seguirá aumentando la presión sobre el mercado laboral, las pensiones y los cuidados.