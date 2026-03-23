Colombia: Avión militar con 125 ocupantes se estrelló y se incendió

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a 125 personas se accidentó este lunes poco después de despegar de Puerto Leguízamo, en Putumayo.

"Tenemos 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados... Es una cifra preliminar", dijo el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aérea.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que unidades militares se desplazaron al lugar y que se activaron protocolos de atención para los afectados y sus familias, además de una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, confirmó más temprano a Caracol Televisión que "hay más de 100 pasajeros, en su mayoría militares", y que algunos sobrevivieron y fueron sacados de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra.

La autoridad agregó que el Hospital María Angelines de Puerto Leguízamo tiene una capacidad limitada para atender a los heridos, por lo cual tendrán que ser trasladados en avión a Bogotá o a Mocoa, capital del Putumayo, para recibir mejor atención médica.

Petro: "No debió haber sucedido"

El avión siniestrado corresponde a un modelo Hércules C-130, ampliamente utilizado por fuerzas armadas en todo el mundo para el transporte de personal y material militar, con capacidad aproximada para un centenar de pasajeros equipados.

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran una densa columna de humo y restos de la aeronave esparcidos en la zona, mientras equipos de rescate y civiles colaboran en las labores.

La zona amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otros centros urbanos, porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas.

El presidente Gustavo Petro lamentó lo ocurrido y manifestó: "Este accidente horroroso no debió haber sucedido".