Colombia espera recaudar 2.950 millones de dólares con impuestos de emergencia

El Gobierno colombiano espera recaudar 11,1 billones de pesos (unos 2.950 millones de dólares) adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó este martes en una conferencia de prensa que los nuevos impuestos buscan "equilibrar la situación financiera del Gobierno y de las finanzas públicas y están enfocadas en un criterio de total progresividad".

"No se toca ningún producto de la canasta familiar, no se toca a los sectores económicos de estratos medios o bajos. Solamente estamos tocando a un pequeño grupo de contribuyentes que tienen altos ingresos y patrimonio", añadió el alto funcionario.

El Gobierno decretó el pasado 22 de diciembre la emergencia económica por 30 días luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

Esa decisión del Congreso, expresó hoy el ministro, pone "al Gobierno ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año y que crea una situación de desequilibrio económico y de riesgo macroeconómico, el cual debe ser resuelto y superado y esta es la razón fundamental por la cual acudimos a decretar la emergencia económica".

Cambios en los impuestos

Ávila detalló que los decretos con los nuevos tributos, que serán publicados este martes por el Gobierno, incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.

Explicó que en la actualidad este tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio de 3.600 millones de pesos (unos 958.000 dólares) y oscila entre el 0,5 y 2 %.

"Hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos (unos 532.000 dólares) y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos (unos 26,5 millones de dólares)", explicó Ávila.

Con esta medida, que busca recaudar 1,7 billones de pesos (unos 452 millones de dólares), el Gobierno crea "una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país", lo que "representa pedirle a menos del 1 % de la población que haga un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio".

Igualmente, el Gobierno incrementó el impuesto de renta para las "personas jurídicas del sector financiero", que hoy tiene "una sobretasa del 5 %" y que busca aumentar al 15 %.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementará para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.

La reforma tributaria hundida este mes fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.

La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.