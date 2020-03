Comprometen ayuda para hombre multado por vender paltas durante cuarentena

A través de redes sociales, se hizo viral un video de un hombre que vendía paltas siendo multado por la policía, en Medellín, Colombia.

Pese a haber cuarentena obligatoria en ese lugar, el adulto mayor salió con su carrito porque necesita el dinero para subsistir, motivo que provocó que en internet criticaran duramente a los uniformados por sancionarlo.

"¿Cómo que no puedo trabajar? Respete a la gente. ¡¿Dónde está la ayuda del Gobierno, dónde está?! Que uno no puede trabajar. ¿Me va a pagar el arriendo, me va a pagar la pieza?", reclamó el hombre.

En Medellín la policía multó a un hombre mayor que vendía aguacates. No sé cómo esperan que los ciudadanos se queden en sus casas cuando la mitad del país vive en la informalidad y la precariedad laboral @QuinteroCalle ¿Debe elegir la gente entre morir de hambre o contagiarse? pic.twitter.com/WkeMXwa63b — Jessica (@estoacaquees) March 29, 2020

Ante esta situación, el alcalde de Medellín respondió: "Vamos a buscar al señor, me comprometo a que no le faltará ni techo ni alimentación".