Gustavo Petro hizo cameo en película de Cuba Gooding Jr. financiada con platas públicas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apareció en el rodaje de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar a mejor actor de reparto en 1997 por la película Jerry Maguire.

En una fotografía tomada en el rodaje y divulgada por Caracol Radio, se ve al mandatario junto al actor estadounidense y al colombiano Luis Velasco, conocido por la serie televisiva "La reina del flow", todos vestidos con trajes de época.

El presidente participó en una escena caracterizado como un general de la época de la Independencia en una secuencia junto al protagonista, aunque no se ha precisado oficialmente a qué personaje histórico interpretaría.

Según dijo Petro en su cuenta de X, él no pidió ser incluido en el elenco, pero reconoció que aparece "unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a (el general venezolano Mariano) Montilla y a Padilla al mismo tiempo".

La producción narra la vida del almirante Padilla, considerado uno de los héroes navales de la independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823) y cuya figura histórica Petro suele exaltar en sus discursos.

Críticas por uso de recursos públicos en la película

La película es producida por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en distintas regiones del país, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La inversión pública en el proyecto ha provocado críticas de sectores de la oposición, que cuestionan la destinación de recursos estatales a la producción cinematográfica justo cuando el país sufre una escasez de ingresos por un alto nivel de endeudamiento.

La película, financiada también por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuenta con un presupuesto de 15.891 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares), según información del Gobierno.

Petro defendió su participación en la película y la comparó con la afición a la música de su antecesor, Iván Duque.

"No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo", afirmó.

El contrato establece que el sistema público RTVC aporta cerca del 51% del presupuesto, mientras que la empresa coproductora, Valencia Producciones FX, asume el resto.

Sobre su breve experiencia cinematográfica, Petro añadió: "Pude hablar con la novia de Cuba Gooding Jr., quien es amiga de Robert De Niro, a quien le mandé un saludo y lo invité a Colombia".