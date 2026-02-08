"La empresa": Colombia detuvo a dos líderes de banda criminal requeridos por Chile

Las autoridades colombianas detuvieron a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional "La empresa", que son requeridos por Chile por los delitos de "asociación delictiva y lavado de dinero", informaron este domingo fuentes oficiales.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).

"Ambos serían cabecillas criminales de "La Empresa", una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", agregó el funcionario.

Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones o incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido.

Tras la detención, el ministro señaló que "en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito".

"Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad", precisó el jefe de la cartera de Defensa.

Además, hace menos de una semana, nuestro país concretó la extradición "El Ñoño" cuidadano colombiano

Esta cooperación policial se suma a lo ocurrido en la semana, cuando Chile concretó la extradición de "El Ñoño", ciudadano colombiano solicitado por la justicia de su país por el homicidio agravado de su hija y por su vinculación con la banda de crimen organizado "Los Shottas", dedicada al tráfico de drogas y armas, contrabando y sicariato.