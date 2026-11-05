Mujer que acusa a Petro de ofrecer contratos por sexo difunde video íntimo

Una mujer de 26 años, identificada como Deicy Jiménez, publicó un video íntimo en el que aparece junto al expresidente de Colombia Gustavo Petro (2022-2026) como parte de las pruebas de su denuncia por un presunto intercambio de contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.

La joven, quien trabajó como contratista del Estado durante el Gobierno del líder de Pacto Histórico, lo acusa de ofrecer empleos y contratos públicos a ella y a más de 30 mujeres a cambio de favores sexuales, según consigna el diario El País.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones y la denunciante también entregó su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro", afirmó en su cuenta de Instagram Jiménez, que no da información sobre la fecha en la que fue grabada la pieza, si fue antes, durante o después de la Presidencia de Petro.

"Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro", advirtió.

Petro: "Las mujeres llegaron por su capacidad y esfuerzo"

Por su parte, Petro no negó conocer a Jiménez, pero rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores sexuales.

"He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad", escribió en X.

"Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme", aseveró.

Petro señaló que "lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad".

"Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno", agregó.

Según El País, en los registros oficiales de contratación pública aparecen 10 contratos vinculados a Jiménez: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia.

El caso también está marcado por denuncias de amenazas contra Jiménez y su entorno. Su abogada, Dina Luz Malo, informó que enviará el registro audiovisual a la justicia y señaló que su representada cuenta actualmente con medidas de protección.