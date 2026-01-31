Colombia capturó al principal articulador de rutas del narco en Europa

El ciudadano italiano Lorenzo Dei Meneghetti, requerido por la Justicia de su país por narcotráfico y señalado como articulador de rutas entre Europa y América Latina, fue capturado en Ciénaga, en el departamento caribeño de Magdalena, informó este sábado la Policía colombiana.

La detención la hizo la Policía en coordinación con Interpol y autoridades italianas, dijo el director de la Policía, colombiana, general William Rincón, quien en su cuenta de X lo definió como "cabecilla del narcotráfico en Suramérica".

La publicación está acompañada de un video en el que se muestran imágenes del detenido tras su captura, así como piezas gráficas que lo identifican como "uno de los más buscados por las autoridades italianas".

"Dei Meneghetti figuraba en la lista de los más buscados en Italia y era considerado un objetivo de alto valor por su presunta participación en la coordinación de rutas internacionales de tráfico de drogas", manifestaron las autoridades.

El material audiovisual incluye referencias a su presunto papel como "articulador del tráfico de estupefacientes" desde Colombia hacia España, Marruecos e Italia, además de escenas del operativo y del momento en que es presentado bajo custodia policial.

Según las autoridades, el hombre mantenía vínculos con organizaciones criminales de origen italiano, tunecino y albanés, "lo que le permitía articular operaciones logísticas y de conexión" entre bandas narcotraficantes de América Latina y Europa.

En los últimos días, fuerzas de seguridad de Colombia han informado, entre otros resultados en la lucha contra el narcotráfico, la incautación de dos toneladas de cocaína en aguas del Caribe el 27 de enero.

A ese decomiso se añadió el anunciado por autoridades de Colombia y Portugal de nueve toneladas del alcaloide cerca de las islas Azores, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas.

El pasado 7 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que durante su Gobierno aumentaron las incautaciones de droga y señaló que estas superarán las 3.500 toneladas decomisadas al final de su mandato el próximo 7 de agosto.

"Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", expresó entonces el mandatario.