Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.2°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Colombia | Narcotráfico

EE.UU. y Colombia detuvieron un submarino con 10 toneladas de cocaína

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Cuatro tripulantes fueron arrestados y el cargamento, avaluado en millones de dólares, fue destruido tras la incautación.

EE.UU. y Colombia detuvieron un submarino con 10 toneladas de cocaína
 US DEPT OF STATE/X
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares (unos 396 mil 900 millones de pesos chilenos), de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada