Petro llamó "hp" al presidente del Senado colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insultó este jueves al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien llamó "hp" por supuestamente obstaculizar su propuesta de convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la reforma laboral.

El Gobierno dio a conocer el pasado martes las 12 preguntas que serán incluidas en la consulta popular, iniciativa que el mandatario llevará el 1 de mayo al Senado para solicitar que convoque ese mecanismo de participación popular, pues es la cámara alta la que debe dar el visto bueno.

Sin embargo, según Petro, el senador Cepeda Sarabia, contrario a sus reformas, insiste en frenarlas en el legislativo.

"Decía Efraín Cepeda entonces: 'Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso'. Yo no digo groserías, pero quise decir una: 'mucho hp' (hijo de puta)", expresó durante la instalación de los comités ciudadanos que impulsarán el 'Sí' en la consulta popular en el municipio de Soledad, en el departamento caribeño de Atlántico.

El mandatario aseguró que las veces que se reunió con Cepeda le propuso concertar las reformas, pero que una vez volvía al Congreso "las hundía".

Respuesta de Cepeda e historial de choques con Petro

En respuesta al insulto, Cepeda, líder del Partido Conservador, aseguró que Petro "aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza".

"No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP", expresó el presidente del Senado en su cuenta de X.

En los últimos meses, Cepeda se ha convertido en uno de los mayores opositores a Petro, con quien ha tenido fuertes enfrentamientos verbales por el trámite de las reformas sociales del Gobierno en el Congreso.

Desde que a principios de marzo se conoció que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado iban a presentar una ponencia para archivar la reforma laboral, con la que hundieron el proyecto, el presidente no ha cesado de atacar verbalmente al Congreso.

El mandatario acusó entonces a la Comisión Séptima de "una ruptura abierta contra la Constitución, motivada exclusivamente y abiertamente por la codicia", pues considera que la Carta Magna "ordena a todos los congresistas actuar en función del interés general".

Cepeda, entre tanto, ha defendido el trabajo del Senado y manifestó que en lugar de realizar una consulta popular, en el Congreso se pueden consensuar los proyectos relacionados con temas laborales.

"¿Por qué nos vamos a gastar y desgastar en una consulta que vale 700.000 millones de pesos (unos 164 millones de dólares), cuando podemos consensuar los proyectos laborales que han llegado al Congreso y que saldrían a cero pesos para los colombianos?", expresó Cepeda.

Políticos rechazan insultos de Petro y piden respeto

Diferentes sectores de la política colombiana criticaron este viernes a Petro por sus ofensas al presidente del Senado.

"Ni en chiste un presidente de la república puede decirle 'HP' al presidente del Congreso. La paz total empieza por simples cosas como el respeto entre los distintos", aseguró el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca.

El parlamentario, del partido Alianza Verde, aliado del Ejecutivo y de Petro, añadió: "Tengo muchas diferencias ideológicas con Efraín Cepeda, pero jamás le he faltado al respeto ni lo haré. Pido moderación y altura en el debate político".

En la misma línea se expresó el senador Carlos Fernando Motoa, del partido opositor Cambio Radical, quien aseguró que Petro "está en guerra con todos los poderes –incluido el suyo–, provocando una fractura institucional sin precedentes que exige reflexionar sobre el alcance de sus decisiones, reforzar la contención de daños en lo que resta del período y sumar esfuerzos para derrotar al demagogo en 2026".

Alfredo Deluque, también de Cambio Radical, aseguró que "la grosera calificación de 'HP', hecha por el presidente Petro al senador Efraín Cepeda, es una cortina de humo para ocultar el fracaso de su 'cambio' y su talante dictatorial".

Por su parte, la precandidata presidencial Vicky Dávila, alineada con la derecha, aseguró: "Petro le dice 'mucho hp' al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Eso solo lo hace un presidente como el que describió el excanciller Álvaro Leyva en su tormentosa carta".

En ese mismo sentido se expresó la senadora y precandidata del partido opositor Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien cuestionó la "falta absoluta de decencia, profesionalismo y respeto" del jefe del Estado.

"El debate político debe darse con altura y respeto. Los agravios personales no aportan a la democracia", dijo por su parte en su cuenta de X la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.

Petro tacha de "víbora" a excanciller por carta sobre su supuesta adicción a drogas

Petro tachó el jueves de "víbora" al excanciller Álvaro Leyva, de quien dijo que le atravesó una daga al revelar una supuesta adicción suya a las drogas.

"Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder en toda su existencia", dijo el presidente, sin citar a Leyva, en un discurso que dio en Soledad, en el departamento del Atlántico, donde instaló los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular con la que busca aprobar su reforma laboral hundida en el Senado.

Sin embargo, Petro dejó claro que se refería a Leyva pues señaló que cuando comenzó su Gobierno, por "ingenuo", le dio el cargo en la Cancillería porque pensó que era "la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz".

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas, que ha participado en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024.

En una carta de cuatro páginas publicada el miércoles, Leyva se refirió a un supuesto problema de adicción a las drogas de Petro que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", dijo Leyva en su carta publicada en X.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro "desapareció dos días" y él fue "primer testigo" de hechos que aún le producen "desazón y desconcierto".

"Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado", afirmó Leyva.

Leyva salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro.