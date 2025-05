Petro se operó para extirpar "una masa que pudo ser maléfica"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que fue sometido a una cirugía facial para sacarle una masa que temía que pudiese ser maligna, pero no dio detalles sobre qué tipo de diagnóstico le dieron.

"Simplemente saqué una masa que pudo ser maléfica (sic), pero no estuvo maléfica", expresó el mandatario en una entrevista con Juanpis González, un personaje creado por el humorista Alejandro Riaño.

En abril de 2020, antes de ser elegido presidente, Petro dijo que había sido diagnosticado con cáncer en el esófago que fue tratado en Cuba y del que dijo haberse curado.

El presidente, de 65 años, apareció después de Semana Santa con unos puntos quirúrgicos debajo de la oreja izquierda, lo que dio pie a especulaciones sobre el motivo de la intervención.

Por esta cirugía, que según afirmaban medios locales había sido estética, Petro desistió de ir al funeral del papa Francisco el fin de semana pasado.

El mandatario aseguró el 24 de abril que "quería ir al entierro de un amigo", pero recalcó que por recomendación médica no lo iba a hacer.

"Quería a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante varias horas de vuelo. Enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó", expresó entonces en un acto de Gobierno en Bogotá.

Críticas por discurso de "odio" en Día del Trabajador

Varios partidos políticos criticaron también el discurso de "odio" y el lenguaje "confrontacional" utilizado por el mandatario colombiano durante el Primero de Mayo al radicar las 12 preguntas de la consulta popular.

La Consulta Popular: Los doce puntos, simples y fundamentales, en forma de pregunta, para que el senado consulte si los quiere el pueblo o no, y tome las decisiones correspondientes pic.twitter.com/6ztqJBnSby — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2025

Petro afirmó el jueves que dos senadores que se oponen a su reforma laboral han sido ensuciados por la sangre de un campesino asesinado cuando invitaba a compañeros a participar en una manifestación del Día del Trabajo en el departamento del Cauca.

El jefe de Estado habló el jueves ante una multitud reunida en la Plaza de Bolívar antes de ir al Senado a entregar las doce preguntas de la reforma laboral propuestas por su Gobierno para pedir a la cámara alta que se convoque una consulta popular y solicitó un minuto de silencio en memoria del campesino Alberto Peña, militante de la Colombia Humana, su partido.

El mandatario se refirió a los senadores Miguel Ángel Pinto y Nadia Blel, opositores a la reforma laboral que pretende revivir a través de la consulta popular.

"El presidente utilizó un lenguaje y un tono abiertamente confrontacional que socava la institucionalidad democrática al referirse al Congreso de la República y a algunos congresistas como asesinos", dijo en un comunicado el Partido de la U, que se declaró independiente del Gobierno.

En ese sentido, el partido aseguró: "Consideramos inaceptable que el primer mandatario haya realizado amenazas contra los congresistas que voten en contra de su consulta popular, afirmando que ninguno de ellos volverá a ser elegido, lo que representa una indebida presión sobre otro poder público y una clara participación política".