Cuba tendrá apagones simultáneos en el 48% de su territorio este domingo

Cuba tendrá apagones simultáneos durante este domingo que llegarán a afectar al 48% del país en el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética que arrastra Cuba desde hace varios años se ha agravado considerablemente en los últimos meses, lo que se refleja en prolongados apagones diarios que superan hasta las 20 horas diarias en amplias regiones del país, en ciudades importantes como Santiago de Cuba y Holguín.

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible.

Esa situación ha provocado cinco apagones nacionales que han afectado el servicio eléctrico desde finales de 2024, el más reciente se registró el pasado 10 de septiembre.

En su nuevo parte sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la UNE refiere que en la víspera se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante la última madrugada.

La empresa, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el "horario pico" de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.810 megavatios (MW) y una demanda de 3.430 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.620 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.690 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

Además, da cuenta sobre averías y mantenimientos en seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales).

Infrafinanciación crónica como raíz de la crisis energética

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano apunta, por su parte, los efectos en este sector a las sanciones estadounidenses.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9% en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1%.

Los cortes impulsan, asimismo, el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara.