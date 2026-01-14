México pasa a ser principal fuente de petróleo a Cuba y eleva costo geopolítico con EE.UU.

México se configuró como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Caracas, tras la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, según especialistas consultados por EFE este miércoles.

Mientras el Gobierno mexicano sostuvo que continuará con los embarques, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que hasta ahora no se ha solicitado al país frenar los envíos de crudo hacia la isla.

Tan solo el fin de semana pasado arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según confirmó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

No obstante, en un momento marcado por la volatilidad política en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría impulsar aranceles para frenar este tráfico, como ha hecho con Irán, advirtió Ramsés Pech, socio de la asesora energética Grupo Caraiva.

Por su parte, Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, sostuvo que el vínculo energético México-Cuba "no es nuevo", aunque remarcó que "sí lo es el entorno político", al recordar que el país ha enviado petróleo y combustibles a la isla desde 1980.

A su juicio, el problema central es que, ante la reconfiguración regional del suministro, México se vuelve más visible como exportador hacia Cuba, lo que eleva el riesgo de presión con Estados Unidos.

Además del frente geopolítico, Pech introdujo un elemento operativo, al dudar de la capacidad real de sostener envíos si la producción doméstica pierde tracción.

En este sentido, recordó que la estatal Petróleos Mexicano (Pemex) y sus socios privados producen 1,6 millones de barriles diarios (mbd), de los cuales 1,3 mbd son solo de Pemex, lejos de su meta de 1,8 mbd.

En este marco, tanto Monroy como Pech convergen en el costo de oportunidad, pues cada barril destinado a Cuba compite con necesidades internas de abasto, objetivos de exportación e ingresos, lo que puede encender alertas dentro de Pemex si los volúmenes domésticos y las metas de producción se mantienen por debajo de lo esperado.

Entre ayuda humanitaria y deudas incobrables

Mientras tanto, los expertos han señalado que si bien la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió las exportaciones de crudo hacia Cuba como una ayuda humanitaria, Pemex termina asentando estos envíos como deudas incobrables en sus libros financieros.

En días pasados, la presidenta Sheinbaum admitió que ante la crisis que afronta Venezuela por la intervención de Estados Unidos "evidentemente México se vuelve un proveedor importante" de Cuba, aunque afirmó que no se envía más petróleo del que se había enviado históricamente.

"Pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular", apuntó la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina, en respuesta a las investigaciones reveladas por el diario Financial Times, que sitúan a México como primer proveedor de la isla con estimaciones de 12.000 barriles diarios tras el colapso de los envíos desde Venezuela.

Pese a las reiteradas peticiones a Pemex de datos actualizados de envíos a Cuba, y la promesa de la mandataria de hacerlos públicos, México sigue sin ofrecer datos oficiales al respecto, una opacidad que muestra la susceptibilidad del tema y su especial sensibilidad política.

Respecto al ángulo económico, Monroy sostuvo que el esquema de venta de México incorpora un "nivel de descuento", y que "Cuba no paga", por lo que "esa deuda se va acumulando" y se registra "como una cuenta por cobrar", hasta que se hace incobrable y llega un nuevo Gobierno y condona esta deuda, como hizo el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2013.