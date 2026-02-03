Récord histórico en Cuba: Temperatura descendió hasta los cero grados Celsius

Cuba ha marcado este martes un récord de temperatura mínima para el país con 0 grados Celsius, registrados esta madrugada en la localidad de Indio Hatuey (oeste), según el Instituto de Meteorología (Insmet).

Esa misma localidad de la provincia cubana de Matanzas ya tuvo la víspera la mínima en tres décadas, con una marca de 1,4 grados, acorde con el Insmet. El actual récord absoluto en la isla eran los 0,6 grados del 18 de febrero de 1996 en Bainoa (oeste).

El notable descenso de las temperaturas en los últimos días se debe a la influencia sobre la isla de un sistema de altas presiones migratorias asociado a una masa de aire muy fría y seca de origen ártico, combinada con vientos débiles y poca nubosidad, explica el Centro de Pronósticos del Insmet.