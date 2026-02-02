Trump asegura que está negociando un acuerdo con Cuba tras el bloqueo petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que mantiene negociaciones con los líderes de Cuba para llegar a un acuerdo tras haber ordenado la imposición de aranceles para los países que suministren petróleo a la isla.

"Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa", dijo a la prensa en su mansión privada de Mar-a-Lago (Florida).

Aunque no ofreció más detalles, se mostró convencido de que va a alcanzar "un acuerdo con Cuba".

Las declaraciones del mandatario tienen lugar después de que el sábado, a bordo del Air Force One, asegurara que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo.

"No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo... Su situación es muy grave para Cuba. No tienen dinero. No tienen petróleo. Vivían del dinero y el petróleo venezolanos, y nada de eso les llegará ahora", dijo.

El republicano también reveló que fue él quien pidió personalmente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que frenara el envío de crudo a la isla y que esta accedió.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.

Por su parte, la presidenta mexicana anunció este domingo que su gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba "esta semana", con alimentos y otros productos básicos, mientras busca "por todas las vías diplomáticas" cómo retomar el envío de petróleo a la isla.