Huracán Dorian azota y descarga su furia sobre las Bahamas

El azote y la furia del huracán de categoría 5 Dorian que se encuentra sobre las Islas Ábaco ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de luz, mientras los escasos habitantes de Gran Bahama sienten también sus efectos.

Medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas, donde Dorian tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco del archipiélago atlántico.

Posteriormente tocó tierra, a las 14.00 hora local, una segunda vez, cerca de Puerto Marsh, también en las islas Ábaco.

Puerto Sandy y zonas del oeste de Nueva Providence se encuentran sin comunicaciones y muchas partes de la isla están a oscuras según informan medios locales.

En las imágenes difundidas por varios habitantes son visibles coches y casas de las que solo se ve el tejado sumergidos debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos, todo ello acompañado de vientos, en algunos momentos de entre 297 y 350 kilómetros por hora.

También hay postes de la luz y árboles arrancados y esparcidos por el viento, además de innumerables casas sin techo y pertenencias repartidas por los alrededores.

"No se puede distinguir el inicio de algunas calles con el del mar en muchas partes", dijo este domingo el primer ministro bahameño, Hubert Minnis.

Cientos de personas se encuentran refugiadas en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como refugios.

Es probable que las inundaciones por tormentas catastróficas estén ocurriendo en este momento en la Isla Gran Bahama y los residentes deben permanecer en el interior, según la actualización de la 1 am del Centro Nacional de Huracanes.

"Esta es una situación que pone en peligro la vida. Los residentes de la Isla Gran Bahama no deberían abandonar su refugio cuando el ojo pasa, ya que los vientos aumentarán rápidamente en el otro lado del ojo. Los residentes en los Abacos deberían continuar en su refugio hasta las condiciones disminuyen más tarde hoy ", dijo el NHC.

