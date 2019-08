Bolsonaro agradece apoyo y sube a siete los estados que tendrán refuerzos contra incendios

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeció este domingo a "decenas de jefes de Estado" que han colaborado para que su país "superara una crisis" generada por los devastadores incendios en la Amazoníaa y oficializó el pedido para que las Fuerzas Armadas de Brasil actúen en siete estados contra el fuego en la zona selvática.

"Muchas gracias a decenas de jefes de Estado que me han escuchado y nos ayudaron a superar una crisis que solo interesaba a quienes quieren debilitar a Brasil!", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

- Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país. Meu muito obrigado a dezenas de chefes de estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil!