Tsunami azotó dos ciudades de Indonesia tras terremoto de 7,5 grados

El terremoto de 7,5 grados que afectó al norte de la isla indonesia de Célebes provocó un tsunami que golpeó las ciudades de Palu y Donggala, unos 80 kilómetros al sur del hipocentro, con olas de hasta 2 metros de altura.

Aunque no hay un informe oficial sobre potenciales víctimas, desde la zona costera azotada por el maremoto hay reportes de personas desaparecidas.

Imágenes en las redes sociales muestran varios videos grabados en el momento que llega el tsunami a la costa, a la que golpea con fuerza entre el grito de residentes que corren a refugiarse.

Otro sismo de 6,1 grados provocó la muerte de una persona, heridas a 10 y el derrumbe de varios edificios en la misma zona, tres horas antes.

Además el aeropuerto de Palu, que opera vuelos domésticos, sufrió daños y permanecerá cerrado por al menos 24 horas, detalló la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h