¿"A por él" o "A por ellos"? Es la cuestión esta noche en Estados Unidos tras el discurso del estado de la Unión del presidente Joe Biden, o más bien a quién se refería, cuando acabó con esta frase fuera de guión, según recogió la agencia Efe. Tras el tradicional "Que Dios proteja a nuestros militares", el mandatario proclamó un "A por él" o "A por ellos" (depende del oyente ya que pronunciado en inglés apenas hay diferencias "Go get him" o "Go get 'em") acompañado del contundente gesto del puño cerrado. Los invitados al Congreso aplaudieron con formalidad. No obstante, segundos después, el desconcierto se desbordó. ¿A quién se refería? ¿Al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien criticó duramente durante el discurso? ¿Al virus del Covid-19? ¿A los rusos, en general? ¿Fue uno de los habituales lapsus de Biden? La Casa Blanca envía a los periodistas el texto íntegro y revisado del discurso que pronuncian los gobernantes en tan solemne evento. Todo el mundo volvió al documento oficial para confirmar sus palabras, y en efecto, ni rastro del misterioso final de la alocución. Consecuencia: las redes sociales en llamas y la frase incógnita convertida de inmediato en viral, con comentarios para todos los gustos.

